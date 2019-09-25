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25.09.19 12:08

Правительство РФ поддержало законопроект о запрете клеток в судах

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
25 сентября. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект сенаторов о запрете так называемых клеток в судах, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"У нас есть хорошие новости - на днях правительство дало положительное заключение на проект закона, который внесён Советом Федерации. Вячеслав Михайлович (Лебедев) изначально был нашим союзником, публично высказывался в пользу снятия клеток, и мы благодарим председателя Верховного суда за такую позицию", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации при обсуждении вопроса о назначении Лебедева председателем Верховного суда РФ на новый срок.

Она отметила, что дальше законопроекту предстоит пройти "непростой путь в Государственной думе - есть много возражающих". "Но мы будем твёрдо двигаться по этому пути", - сказала председатель верхней палаты парламента.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил на заседании, что теперь авторам законопроекта предстоит доработать с финансовым блоком правительства всю финансово-экономическую составляющую документа.

"Я очень надеюсь, что Государственная дума в скором времени уже приступит к рассмотрению нашего законопроекта", - сказал Клишас.

В ноябре 2018 года группой сенаторов во главе с Клишасом в Госдуму был внесен законопроект о запрете использования клеток и стеклянных кабин в залах судебных заседаний.

В феврале 2019 года премьер Дмитрий Медведев поручил Минюсту, МВД и Минфину до середины весны еще раз проработать вопрос об исключении в залах судов стеклянных кабин и клеток для подсудимых.

В конце мая министр юстиции Александр Коновалов заявил, что Минюст обсуждает вопрос об отказе от "клеток" и "аквариумов" в российских судах, но окончательное решение пока не принято.

Председатель Верховного суда (ВС) России Вячеслав Лебедев заявлял, что "правосудие можно осуществлять без клеток".

Законопроект вызвал вопросы у ряда ведомств. В частности, руководитель столичного УФССП - главный судебный пристав Москвы Сергей Замородских заявил, что приставы не смогут обеспечить безопасность в судах при полном отказе от помещения подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в "клетки" и "аквариумы". В Минюсте РФ заявляли, что в целом поддерживают инициативу, но видят необходимость в переходном периоде при ее реализации.

Также звучала критика по поводу непроработанности финансовой стороны реализации такого закона, поскольку потребуются средства для демонтажа клеток и стеклянных кабин в судах. Говорилось и о необходимости усиления конвойной службы в случае отмены клеток.

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