ОНФ призвал власти Подмосковья ускорить разработку зон охраны объектов культурного наследия

25.09.19 12:24

© РИА Новости. Пятаков Сергей

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) призывают как можно скорее разработать и утвердить зоны охраны объектов культурного наследия Подмосковья.

С таким предложением общественники выступили на экспертном совещании в Главном управлении культурного наследия Московской области, сообщает пресс-служба объединения.

"Медлительность в этом вопросе приводит к тому, что территории таких объектов незаконно застраивают коммерческими объектами", - отмечают в региональном отделении ОНФ в Московской области.

В связи с этим "фронтовики" направили в Главное управление культурного наследия Подмосковья рекомендации по совершенствованию правоприменительной практики надзора за сохранением объектов культурного наследия.

"В частности, общественники предложили, как можно скорее разработать и утвердить зоны охраны объектов культурного наследия Подмосковья, в кратчайшие сроки внести утвержденные зоны охраны в Единый государственный реестр недвижимости, начать обращаться в суды по поводу самостроев в зонах охраны", - добавили в пресс-службе.

При этом член регионального штаба ОНФ Валерий Юдин отметил, что организация "с пониманием относимся к ограниченным кадровым возможностям органов надзора".

"Общероссийский народный фронт сейчас помогает становлению движения "добровольцев культуры", которые могут восполнить нехватку времени и людей, вести мониторинг состояния объектов культурного наследия и работать с архивами", - цитирует Юдина пресс-служба.