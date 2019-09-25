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25.09.19 12:28
Детенышей азиатской кошачьей акулы впервые покажут на ВДНХ
"В праздничные дни (26-29 сентября - ИФ) на втором этаже океанариума установят морской аквариум, в котором разместятся детеныши азиатской кошачьей акулы. Два акуленка появились на свет в "Москвариуме" на ВДНХ в сентябре и на данный момент весят всего около 40 граммов", - говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ, поступившем в "Интерфакс" в среду.
Уточняется, что на акулят можно будет посмотреть с 10:00 до 22:00.
"Специалисты создали для кошачьих акул оптимальные условия обитания, максимально приближенные к дикой природе: рацион питания, освещение, температуру, соленость воды", - отметили в пресс-службе.
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