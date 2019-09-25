Детенышей азиатской кошачьей акулы впервые покажут на ВДНХ

25.09.19 12:28

© РИА Новости. Илья Питалев

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Детенышей азиатской кошачьей акулы впервые покажут в московском центре океанографии и морской биологии "Москвариум", который находится на территории ВДНХ, в рамках празднования Всемирного дня моря.

"В праздничные дни (26-29 сентября - ИФ) на втором этаже океанариума установят морской аквариум, в котором разместятся детеныши азиатской кошачьей акулы. Два акуленка появились на свет в "Москвариуме" на ВДНХ в сентябре и на данный момент весят всего около 40 граммов", - говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Уточняется, что на акулят можно будет посмотреть с 10:00 до 22:00.

"Специалисты создали для кошачьих акул оптимальные условия обитания, максимально приближенные к дикой природе: рацион питания, освещение, температуру, соленость воды", - отметили в пресс-службе.