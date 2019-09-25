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25.09.19 12:30
Сезон фонтанов завершится в Москве 1 октября
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступят к работам по консервации данных объектов", - сказал Бирюков в среду журналистам.
По его информации, работы по консервации включают в себя слив воды, промывку чаш, демонтаж насадок с установкой заглушек, снятие шаровых кранов, прочистку заборных решеток, продувку трубопроводов, демонтаж светильников, установку укрытий.
Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и элементами декора нуждаются в дополнительной защите от холодов.
"На Пушкинском фонтане установят защитные металлические конструкции, а на светодинамическом фонтане в Царицыно - специальный купол, который защитит инженерное сооружение в зимний период и позволит проводить работы, необходимые к следующему сезону", - пояснил заммэра.
Он отметил, что плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду будут полностью демонтированы.
Сезон фонтанов в Москве открыл мэр Москвы Сергей Собянин 30 апреля, церемония состоялась на ВДНХ.
Всего в Москве установлено более 600 фонтанов, из которых 60 считаются крупными. В сезон водные установки работают каждый день с 08:00 до 23:00 и до 00:00 по выходным и праздникам.
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