Сезон фонтанов завершится в Москве 1 октября

25.09.19 12:30

© РИА Новости. Владимир Песня

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Работа городских фонтанов с 1 октября будет остановлена в связи с холодными погодными условиями, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства приступят к работам по консервации данных объектов", - сказал Бирюков в среду журналистам.

По его информации, работы по консервации включают в себя слив воды, промывку чаш, демонтаж насадок с установкой заглушек, снятие шаровых кранов, прочистку заборных решеток, продувку трубопроводов, демонтаж светильников, установку укрытий.

Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и элементами декора нуждаются в дополнительной защите от холодов.

"На Пушкинском фонтане установят защитные металлические конструкции, а на светодинамическом фонтане в Царицыно - специальный купол, который защитит инженерное сооружение в зимний период и позволит проводить работы, необходимые к следующему сезону", - пояснил заммэра.

Он отметил, что плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду будут полностью демонтированы.

Сезон фонтанов в Москве открыл мэр Москвы Сергей Собянин 30 апреля, церемония состоялась на ВДНХ.

Всего в Москве установлено более 600 фонтанов, из которых 60 считаются крупными. В сезон водные установки работают каждый день с 08:00 до 23:00 и до 00:00 по выходным и праздникам.