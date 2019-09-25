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25.09.19 12:33
Минниханов назвал серьезной задачей сохранение языкового многообразия в Татарстане
"Серьезной задачей остается создание во взаимодействии с федеральным центром оптимальных условий для сохранения и поддержки родных языков народов и государственных языков Республики Татарстан", - сказал Минниханов, выступая в среду с посланием депутатам республиканского Госсовета о внутреннем и внешнем положении Татарстана.
Он напомнил, что в числе приоритетов руководства республики было и остается обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия.
"Изменения, внесенные с учетом общефедеральных решений в концепцию государственной национальной политики Республики Татарстан, нацелены на сохранение и поддержку этнокультурного и языкового многообразия народов, укрепление их духовной общности", - отметил Минниханов.
В июле 2018 года Госдума РФ приняла закон о свободе выбора изучения родных языков в школе, в том числе русского языка как родного. В Татарстане эта инициатива была воспринята как фактический запрет обязательного преподавания татарского языка.
Парламент Татарстана первоначально не поддержал законопроект. "Отмена полноценного изучения государственных языков республик РФ неизбежно приведет к нарушению функционирования этих языков в качестве государственных", - говорилось в принятом в апреле 2018 года обращении Госсовета Татарстана к Госдуме РФ.
При этом окончательная редакция закона в целом устроила руководство Татарстана, сообщила ранее журналистам представитель президента республики Лилия Галимова.
"Документ, принятый в нынешней редакции, нас предпочтительнее устраивает по сравнению с тем, каким он заходил в Госдуму изначально. Мы благодарны, что были услышаны наши предложения в части того, чтобы предмет "родные языки" не оставался в факультативной части, а был обязательным предметом, как мы раньше заявляли", - сказала она.
В марте 2019 года государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев сообщил, что в ближайшие годы в республике будут созданы шесть полилингвальных центров, в которых планируется вести образование на трех языках: русском, татарском и английском, первый из них откроется в 2020 году.
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