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25.09.19 12:36
Нижний Новгород намерен привлечь кредитные линии на 2,8 млрд рублей
Власти города намерены привлечь две возобновляемые кредитные линии с лимитом 500 млн рублей каждая, четыре с лимитом 300 млн рублей каждая (две невозобновляемые и две возобновляемые) и три невозобновляемые линии с лимитом по 200 млн рублей. Срок всех линий - один год под процентную ставку не выше 8% годовых.
Согласно документации, заемные средства могут быть использованы для финансирования дефицита бюджета, погашения долговых обязательств, пополнения остатков средств на счетах бюджета Нижнего Новгорода.
Заявки на участие в аукционах принимаются до 10 октября.
Согласно данным на сайте администрации города, на 1 сентября 2019 года муниципальный внутренний долг составляет 11 млрд 389,8 млн рублей, в том числе, муниципальный облигационный заем - 5 млрд рублей, коммерческие кредиты - 4,76 млрд рублей, бюджетные кредиты - 1,63 млрд рублей.
С учетом внесенных в сентябре изменений доходы бюджета Нижнего Новгорода на 2019 год утверждены в размере 34,453 млрд рублей, расходы - 35,807 млрд рублей, дефицит - 1,354 млрд рублей (3,8% расходов).
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