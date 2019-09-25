Комиссия Минздрава не нашла нарушений при выплате зарплат медикам "скорой" в Сатке

25.09.19 12:40

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Комиссия Минздрава Челябинской области не выявила снижение уровня зарплаты сотрудников станции "скорой помощи" в Сатке, которые на прошлой неделе коллективно пожаловались главврачу на низкие выплаты.

"Представители регионального Минздрава встретились с сотрудниками станции, оценили уровень их заработной платы в период с 1 января 2018 года по 31 августа 2019 года. Они также обсудили условия труда, на которые жаловались работники станции. Установлено, что зарплата полностью соответствует фактически отработанному времени", - отмечает пресс-служба областного Минздрава в среду.

При этом члены комиссии уточнили, что нагрузка на персонал снизилась после принятия на вакантные места новых сотрудников.

Ведомство также уточняет, что зарплата выплачивается в соответствии с трудовым договором и законодательством.

Ранее сообщалось, что в адрес главного врача станции скорой помощи поступило коллективное обращение сотрудников с просьбой пояснить систему начисления зарплаты. Они заявили о ее снижении на несколько тысяч рублей после сокращения процента стимулирующих выплат. По данным медиков, ряд стимулирующих доплат сократился на 60-80%.

Между тем, по сведениям регионального Минздрава, с начала года у медработников области действительно снизился размер стимулирующих выплат, но увеличена окладная часть зарплаты.

"Общая сумма начислений осталась прежней. Такие меры были введены для того, чтобы медицинский работник мог гарантированно получать более высокий оклад, на который не могут повлиять нестабильные факторы в виде стимулирующих выплат", - пояснили в пресс-службе.

Для урегулирования конфликта региональный Минздрав направил в город рабочую группу.