Мэрия Екатеринбурга назвала слухами информацию об уголовном деле в отношении замглавы города

25.09.19 12:43

© РИА Новости. Алексей Дружинин

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Администрация Екатеринбурга не располагает данными о том, что в отношении первого заместителя главы города Александра Ковальчика возбуждено уголовное дело, сообщили в среду агентству "Интерфакс-Урал в пресс-службе мэрии.

"Мы относимся к этой информации как к слухам, потому что в администрации города Екатеринбурга каких-либо документов, подтверждающих дело правоохранителей в отношении Ковальчика, нет", - заявил сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что в настоящее время Ковальчик находится на работе. "Узнал (Ковальчик - ИФ) о якобы возбуждении уголовного дела из СМИ", - подчеркнул собеседник агентства.

Кроме того, он добавил, что сотрудники следственных органов не приходили в городскую администрацию.

Как сообщил ранее информированный источник, в отношении Ковальчика возбуждено дело по ч.3 ст.285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По словам источника, расследование касается работы Ковальчика в качестве гендиректора городского "Водоканала".

Ковальчик с 2010 года занимал пост гендиректора екатеринбургского МУП "Водоканал", пока в конце января 2018 года не был назначен на пост министра экономики и территориального развития Свердловской области. С конца января прошлого года он является первым заместителем главы Екатеринбурга.