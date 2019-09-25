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25.09.19 12:48

Более 30 соцобъектов будут сданы к 2022 году в Тульской области

Фото с сайта правительства Тульской области
25 сентября. Interfax-Russia.ru - В Тульской области планируется строительство более 30 крупных социальных объектов, на эти цели выделено 13,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба областного правительства.

"В 2019 году завершено строительство семи социальных объектов, восемь в стадии строительства, по трем готовится документация для проведения конкурсных процедур по определению подрядных организаций, 20 объектов - в стадии проектирования. Общая стоимость объектов - более 13,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам регионального министра строительства Константина Лопухова, в настоящее время завершается строительство двух корпусов детской областной клинической больницы. Ориентировочный срок открытия палатно-боксированного корпуса - 1 декабря 2019 года, изоляционно-диагностического корпуса - 20 января 2020 года.

В нынешнем году началось строительство нового корпуса для Тульского областного перинатального центра. Срок сдачи объекта - 2021 год.

В рамках национальных проектов "Образование" и "Демография" в этом году завершено строительство учебного корпуса Центра образования №4 и двух детских садов в Туле. Строятся два детских сада в Новомосковске, по одному - в Веневе и Щекине.

Кроме того, в этом году начнется строительство детских садов в поселке Ревякинский Ясногорского района, в городах Киреевск и Ефремов. В Туле еще два детских сада находятся в стадии проектирования (на 120 и 75 мест соответственно).

Также в следующем году планируется начать строительство Красивского дома для пожилых людей, фондохранилища Историко-краеведческого и художественного музея. Также возводится около двух десятков объектов спортивной инфраструктуры.

По словам губернатора Алексея Дюмина, ряд социальных объектов будут построены на средства частных инвесторов.

"Чтобы социальный объект заработал, требуется системная работа и Минстроя, и профильного комитета, и глав администраций. Действия всех сторон должны быть синхронизированы друг с другом. Важно обеспечить контроль на всех этапах: выданный участок должен использоваться по назначению, а возводимый объект - соответствовать согласованному проекту. Все стройки в регионе должны быть под контролем", - подчеркнул Дюмин.

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