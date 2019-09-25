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25.09.19 12:53

Туристы в Крыму агрессивно реагируют на запрет купаться в шторм

© РИА Новости. Константин Михальчевский
25 сентября. Interfax-Russia.ru - Многие отдыхающие в Крыму пренебрегают правилами безопасности при распространении штормового предупреждения и оказывают сопротивление спасателям, сообщил начальник центра госинспекции по маломерным судам главного управления МЧС России по республике Булат Каюмов.

"Родители в волну тащат даже детей - в жилетках или без. Не знаю, может, это какая-то аналогия карусели, но ситуация такая - идет обратная агрессия в сторону спасателей и инспекторов от отдыхающих, которые желают в короткий период отпуска получить максимум удовольствия, адреналина", - сказал Каюмов в среду журналистам.

Как пояснил представитель МЧС, спасатели не имеют права физически препятствовать купанию туристов. Они предупреждают об опасности через громкоговорители и личные беседы.

Каюмов уточнил, что всего с начала года у берегов Крыма утонули 62 человека, включая одного подростка. Это на одного человека меньше, чем годом ранее. При это удалось спасти 88 человек против восьми в 2018-м.

Распространенной причиной гибели людей в море, помимо купания в шторм, является плавание на матрасе - людей часто уносит далеко от берега.

Курортный сезон 2018 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих - 6,8 млн человек, что на 26% больше уровня 2017 года.

С начала 2019 года Крым посетили больше 6 млн туристов, прирост к прошлому году составляет 11%. Больше половины гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту.

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