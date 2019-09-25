Памфилова возложила вину за ситуацию с выборами в Петербурге на руководство горизбиркома

25.09.19 12:59

© РИА Новости. Илья Питалев

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Руководство Санкт-Петербургской избирательной комиссии накануне избирательной кампании по выбору муниципальных депутатов должно было очистить избиркомы от замеченных в нарушениях на выборах 2014 года членов, но не сделала этого, что и привело к сложившейся ситуации, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Как напомнила Памфилова на заседании ЦИК РФ в среду, муниципальные выборы в Петербурге 2014 года на всех этапах сопровождались скандалами, 28% избирателей тогда проголосовали досрочно, что вызвало вопросы, а итоги выборов зачастую носили "аномальный характер".

"Еще в 2016 году мы понимали, что, если не решить системные пороки, сложившиеся на выборах в 2014 году, то что же будет на этих муниципальных выборах? Определенные меры мы приняли. Мы убрали досрочку, провели учебу, рассказывали, что не надо делать, что надо предупредить. Одна из больших к вам просьб была - навести порядок в кадровом составе на всех уровнях. Те, кто был замечен в тех или иных злоупотреблениях, освободить, очистить от них избирательные комиссии", - сказала Памфилова, обращаясь к главе Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктору Миненко.

Она подчеркнула, что в компетенции руководства горизбиркома было изменение составов избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) на 50%, чтобы ситуация 2014 года не повторилась.

"Она повторилась. Полная безнаказанность, им (замеченным в злоупотреблениях членам ИКМО - ИФ) все сошло с рук, вы от них не избавились. Вы сформировали кадровый состав, который нам ежедневно выдавал такие сюрпризы. Они нам откровенно объясняли, что никакая власть для них не имеет значения. Это результат кадровой политики. Результат того, что вы должны были сделать и не сделали", - сказала Памфилова.

"Санкт-Петербургская избирательная комиссия не сработала так, как должна была. Мы на старте кампании сразу увидели использование ряда приемов, потому что сидели (в ИКМО - ИФ) во многом те же и формировали политику те же, усиленные своей многолетней безнаказанностью...Я это квалифицирую как бездействие городской избирательной комиссии по защите прав граждан на муниципальных выборах", - подчеркнула она.