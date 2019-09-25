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25.09.19 13:02

Парламент Петербурга утвердил вице-губернаторов в прежнем составе

© РИА Новости. Александр Гальперин
25 сентября. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду утвердило кандидатуры вице-губернаторов, предложенные губернатором Александром Бегловым.

Кандидатуры представил лично Беглов на пленарном заседании городского парламента. "Это мои действующие заместители, соратники, единомышленники. Они были рядом со мной последние месяцы, доказали свой профессионализм, готовы работать дальше над тем, чтобы Петербург сделал решительный шаг вперед", - подчеркнул губернатор.

Депутатам было предложено согласовать на должность вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Петербурга Любовь Совершаеву. На должности остальных вице-губернаторов были предложены Эдуард Батанов, Николай Бондаренко, Евгений Елин, Владимир Кириллов, Владимир Княгинин, Николай Линченко, Олег Марков, Анна Митянина и Максим Шаскольский.

Депутат Борис Вишневский ("Яблоко") поинтересовался у вице-губернатора Батанова, будут ли выявлены и наказаны виновные в срыве сроков ввода станций Фрунзенского радиуса метро. "У нас с конца августа рабочее движение от "Международной" до депо осуществляется в полном объеме. У нас техническая готовность есть, в ближайшее время пойдет движение с пассажирами", - ответил Батанов. Его кандидатуру поддержали 40 депутатов, двое воздержались, пятеро против.

Самую низкую поддержку депутатов получил вице-губернатор по вопросам культуры Кириллов: его поддержали только 37 парламентариев при семи голосах против и троих воздержавшихся. Председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Максим Резник отметил, что Кириллов публично поддерживал решение о присвоении мосту через Дудергофский канал имени Ахмата Кадырова на фоне протестов горожан. Больше других - по 44 голоса депутатов получили вице-губернаторы Совершаева и Бондаренко.

После утверждения кандидатур Беглов огласил депутатам новый состав городского правительства. Помимо вице-губернаторов в состав правительства вошли представитель губернатора в Заксобрании Юрий Шестериков, председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев, руководитель комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов и глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий.

"Рассчитываю, что взаимодействовать с ними вы будете так же активно и плодотворно, как и с вице-губернаторами, назначение которых было согласовано сегодня с депутатами Санкт-Петербурга", - подчеркнул губернатор.

Аналогичный список петербургские депутаты согласовывали в январе, когда Беглов вносил их кандидатуры, будучи врио губернатора. Необходимость нового согласования возникла в связи с избранием Беглова губернатором Петербурга.

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