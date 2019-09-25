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25.09.19 13:07

Володин предложил поменять порядок выделения средств регионам

© РИА Новости. Евгений Биятов
25 сентября. Interfax-Russia.ru - Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пересмотреть порядок выделения средств регионам.

"Многие вопросы не решаются (в регионах) не из-за того, что нет денег, а из-за того, что деньги приходят во втором полугодии, - заявил Володин в среду на заседании фракции "Единая Россия", которая обсуждает проект бюджета на следующий год с участием первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

"Это не вина, а беда Минфина, и было бы правильно сформировать позицию по этому вопросу (...) найти решение, чтобы средства стали поступать в регионы РФ сразу после принятия бюджета", - сказал председатель Госдумы.

Он предложил обсудить вопрос о закреплении в виде нормативных актов выделения средств регионам в начале года. "Мы можем эти вопросы обсудить вместе с принятием бюджета и выйти на принятие норм, которые обяжут министерства готовить подзаконные акты с тем, чтобы к началу года средства по всем программам поступали в регионы, об этом и президент говорил, есть позиция председателя правительства, и сейчас в этом вопросе многое зависит от нас", - добавил Володин.

Он выразил готовность дать поручение главе бюджетного комитета Госдумы о подготовке необходимых нормативных актов. "Чтобы министерства уже начинали работу, это позволит изменить ситуацию кардинальным образом, и средства в регионы будут приходить точно уже в первом квартале года, а не так, как сейчас, в августе, что считается нормальным", - заявил Володин.

Спикер Госдумы РФ также указал на необходимость учитывать реализацию инвестиционных проектов в регионах при обсуждении бюджета.

"Мы тогда будем обсуждать рост ВВП не 1%, не 2%, а обсуждать тот, о котором говорит президент. Он сказал - обеспечить рост выше среднемировых темпов, а это значит, выше 3%", - сказал Володин.

Он отметил, что региональные проекты могут служить фактором для экономического развития всей страны, а также развития сельских регионов, что он назвал "ключевым вопросом".

Спикер добавил, что бюджет должен иметь эффективность, сбалансированность и дисциплину.

"Денег стало больше, в 2000 году бюджет составил триллион рублей, а сейчас мы обсуждаем бюджет в 20 триллионов, и это как раз задача перед нами, чтобы эти деньги эффективно расходовались", - отметил председатель Госдумы.

Володин заявил о важности контроля над расходованием средств, "они должны приходить в регионы раньше". "Пускай не январе, а в марте, и тогда можно в марте начинать проводить торги, аукционы, конкурсы, а работу можно начинать в апреле - мае", - считает Володин.

Он полагает, что эффективное решение вопросов, связанных с выполнением бюджета, касается также эффективности деятельности самих парламентариев.

"Каждый политический цикл Дума обновляется на 50%, задумайтесь, почему? Вот эти два года (до выборов в 2021 году - ИФ), они многое будут значить в эффективности и в результатах ой избирательной кампании, в которой кто-то собирается участвовать", - подчеркнул спикер.

"Где мы можем отстоять интересы своих избирательных округов и регионов? Бюджет как ключевой инструмент финансовый, главный закон в этой сфере, от него многое зависит. Сейчас нужно задать условия, чтобы регионы стали развиваться и формировали рост ВВП страны. Социальные стандарты мы можем обеспечить через сбалансированность бюджета. И чтобы регионы сами могли решать проблемы, давайте поднимем и бюджетную обеспеченность", -заявил Володин.

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