Принят закон о расширении льгот по НДФЛ для пострадавших от ЧС и терактов

25.09.19 13:19

© РИА Новости. Нина Зотина

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, который освобождает от НДФЛ прощение долга и сдачу в наем или аренду жилья гражданам, пострадавшим от террористических актов, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств.

Поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ внесло ранее правительство.

Согласно действующему НК РФ (статья 217, пункты 8.3 и 8.4) от НДФЛ освобождены выплаты гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий и террористических актов, а также выплаты гражданам, которые являются членами семей лиц, погибших в результате террористических актов, стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств, независимо от источника выплаты. Данные пункты предлагается объединить и дать в новой редакции, куда включено уточнение, что от НДФЛ также освобождаются доходы в связи с прощением долга данным гражданам. Также освобождаются от НДФЛ "доходы в виде материальной выгоды" - она возникает, например, при получении кредита по ценам ниже рыночных. Все освобожденные от НДФЛ доходы должны быть получены в результате указанных событий - ЧС или теракта.

Помимо этого, вводится новая статья, согласно которой от НДФЛ освобождаются доходы, полученные при сдаче жилья гражданам, которые пострадали от терактов и стихийных бедствий. При этом уточняется, что выплаты за аренду должны быть произведены в пределах сумм, полученных на цели аренды жилого помещения из бюджета РФ.

Нормы закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.