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25.09.19 13:38
"Почта России" построит логоцентр в Ростовской области за 3,4 млрд рублей
Цена договора - 3,43 млрд рублей.
"Почта России" реализует программу развития собственной логистической инфраструктуры. Вместе с ВТБ (MOEX: VTBR) предприятие намерено построить 38 логистических центров РФ.
В апреле компания начала подготовительные процедуры для строительства центра в Ростове-на-Дону. Предполагается построить хаб с центром международного почтового обмена, чтобы сократить сроки доставки на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (в том числе посылочного трафика, который генерирует электронная торговля).
Логистический центр будет располагаться на участке площадью около 10 га в непосредственной близости от аэропортового комплекса "Платов", его максимальная мощность составит 1,5 млн посылок и писем ежедневно. Площадь сортировочного центра превысит 50 тыс. кв. м.
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