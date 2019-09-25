Минсельхоз: ущерб АПК РФ от ЧС в 2019 г. составит 11 млрд рублей

25.09.19 13:46

© РИА Новости. Андрей Архипов

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Ущерб АПК России в этом году от чрезвычайных ситуаций может составить 11 млрд рублей, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на правительственном часе в Госдуме в среду.

По его словам, посевы погибли на площади порядка 1 млн га.

"На сегодня режим ЧС объявлен в 18 регионах. По нашей оценке, площадь гибели сельхозкультур превышает 1 млн га, сумма ущерба может составить порядка 11 млрд рублей", - сказал министр.

По его словам, для Забайкальского края и Иркутской области по указу президента из резервного фонда правительства выделена компенсация. "Мы в полном объёме направили средства в регионы и контролируем доведение буквально каждого рубля до пострадавших, - подчеркнул Патрушев. - На сегодняшний день доведение оставило более 98%".

Министр также сообщил, что ущерб сельского хозяйства Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области и Приморья, пострадавших от наводнения, предварительно оценивается в 5 млрд рублей. "После всех необходимых процедур мы оперативно и качественно организуем работу по доведению средств", - сказал министр, напомнив, что президент Владимир Путин на недавнем совещании поставил задачу оказать максимальную поддержку пострадавшим. "Компенсация ущерба другим субъектам будет выделяться в соответствии с действующими правилами", - добавил он.

Как считает министр, в этих условиях особенно актуален вопрос сельхозстрахования с господдержкой. "В 2018-2019 годах Минсельхоз предпринял ряд мер по совершенствованию этого механизма. В частности, внесены изменения в федеральный закон N260, предусматривающие расширение линейки страховых продуктов. Это позволит снизить финансовую нагрузку на сельхозпроизводителей", - пояснил он.

Кроме того, изменён принцип распределения единой субсидии. "Теперь объём средств субъекту будет зависеть от плановых значений показателей сельхозстрахования на его территории, - сказал министр. - Наконец, изменен принцип распределения несвязанной поддержки: 15% средств будет распределяться только тем регионам, которые планируют обеспечение страхования в растениеводстве". Таким образом, подчеркнул он, удалось преодолеть негативный тренд в сельхозстраховании.