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25.09.19 13:51
В Счетной палате обеспокоены ростом цен на продукты питания в РФ при хорошем урожае сельхозкультур
"Несмотря на не очень благоприятные погодные условия, сельское хозяйство продолжает демонстрировать неплохие результаты. Но при росте объема производства сельхозпродукции - если сравнить июль текущего года к июлю прошлого года, это порядка 6% - необходимо отметить и рост цен на отдельные продукты питания, которые входят в состав потребительской корзины", - заявил аудитор Счетной палаты РФ Алексей Каульбарс на правительственном часе в Госдуме, на котором был заслушан доклад министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.
"Так, с 1 января текущего года подорожали яблоки, лук, морковь, рис, пшеничная мука, ржаной хлеб. Учитывая позитивные итоги уборочной кампании, такая ситуация на потребительском рынке вызывает некоторое беспокойство", - сказал аудитор.
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