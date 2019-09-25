ВетроОГК начала строить на Ставрополье ВЭС мощностью 210 МВт за 23 млрд рублей

25.09.19 14:01

© РИА Новости. Алексей Павлишак

25 сентября. Interfax-Russia.ru - АО "ВетроОГК" (входит в АО "НоваВинд" - дивизион "Росатома") приступило к строительству в Ставропольском крае Кочубеевской ВЭС (ветряная электростанция) общей мощностью 210 МВт, сообщили в пресс-службе АО "НоваВинд" журналистам в среду в Майкопе.

На площадке будет установлено 84 ветроустановки (ВЭУ) по 2,5 МВт каждая.

Плановая среднегодовая выработка станции - 496,7 млн кВт.ч. Объем инвестиций "ВетроОГК" в создание ВЭС составит более 23 млрд рублей.

"Кочубеевская электростанция станет самой крупной ветроэлектрической станцией в России. Завершить проект мы рассчитываем в следующем году", - сообщил журналистам заместитель генерального директора "НоваВинд" Андрей Нестерук.

В справочных материалах "ВетроОГК" сообщается, что уже начат завоз на площадку материалов для работ по обустройству фундаментов, мобилизовано и установлено три бетонных мини-завода общей производительностью бетонной смеси 320 кубометров в час. Начаты работы по статическим испытаниям буронабивных свай на фундаментах ВЭУ для определения несущей способности грунтов. Ведётся обустройство строительного городка с установкой арматурных цехов.

В июне 2018 года совет по инвестициям при губернаторе Ставропольского края одобрил проект "ВетроОГК" по строительству парка ВЭС. В сентябре текущего года компания получила разрешение администрации Кочубеевского района на строительство ВЭС.

В настоящее время "ВетроОГК" также реализует проект строительства Адыгейской ВЭС. Общая мощность этого парка составит 150 МВт.

"НоваВинд" создана "Росатомом" в сентябре 2017 года для консолидации его ветроэнергетических активов, включая "ВетроОГК". В феврале 2018 года 49,5% "ВетроОГК" приобрела структура Газпромбанка. В 2017 году "Росатом" также создал СП Red Wind, акционерами которого стали "НоваВинд" и голландский производитель ветроустановок Lagerwey. СП будет поставлять ветроустановки для проектов в России.