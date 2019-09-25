Губернатор Левченко заявил о снижении незаконных рубок леса в Иркутской области

25.09.19 14:08

© РИА Новости. Владимир Смирнов

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Объемы незаконных рубок леса третий год снижаются в Иркутской области, сообщила в среду пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

"За восемь месяцев текущего года в Иркутской области зафиксировано 1 тыс. 763 факта незаконных рубок древесины в объеме около 400 тыс. кубометров. Это на 9,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщил Левченко по итогам совещания о состоянии дел в лесной отрасли, которое в среду провел в Красноярске Генпрокурор РФ, говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году регион установил "абсолютный рекорд по снижению незаконных рубок в стране" с результатом 48% - то есть практически в два раза.

В пресс-службе агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что снижение объема незаконных рубок началось в 2017 году - тогда оно составило 0,8%.

"Таких показателей удалось достигнуть благодаря нескольким факторам. Среди них - реализация на территории региона пилотного проекта по маркировке заготавливаемой древесины (стартовал в конце 2016 года - ИФ)", - считает Левченко.

Глава региона также отметил, что организована работа по привлечению к ответственности лесопользователей, уклоняющихся от исполнения договорных обязательств.

Так, за невыполнение лесовосстановительных работ за последние три неполных года в пользу государства присуждено неустоек на общую сумму более 93 млн рублей: в 2017 году - 10,1 млн, в 2018 - 65,9 млн, за восемь месяцев 2019 - 17,8 млн рублей. За невыполнение противопожарных мероприятий лесопользователям за три года начислено штрафов почти на 35 млн рублей: в 2017 - 1,3 млн, в 2018 - 3 млн, в текущем году - 30,1 млн рублей.

"За период 2017-2019 годов с недобросовестными лесопользователями досрочно прекращено 34 договора аренды лесных участков", - отмечается в сообщении.

Кроме того, министерство лесного комплекса Иркутской области совместно с правоохранительными органами систематически проводит межведомственные профилактические акции "Лесовоз", "Ель", "Трактор", "Посейдон". Также разработаны дополнительные маршруты патрулирования лесных участков, где космический мониторинг фиксировал незаконные рубки. Кроме того, в прошлом году был организован набор граждан на должности общественных инспекторов в лесничествах. Такой статус уже получили 65 человек.

Как ранее сообщалось, пилотный в РФ проект по маркировке древесины в Иркутской области стартовал в конце 2016 года. В августе 2017 года лесозаготовителям стали выдавать специальные идентификационные карты для учета заготовленной древесины. Введена также в действие информационная система отслеживания происхождения древесины "Лесрегистр", не имеющая аналогов в России.

По данным правительства региона, в результате реализации проекта снизился объем незаконных рубок. По официальным данным, в 2017 году черные лесорубы вырубили 1,1 млн кубометров леса, в 2018 году почти вдвое меньше - 569,7 тыс. кубометров.

Иркутская область - лидер по заготовке леса в РФ, ежегодно заготавливает почти 30 млн кубометров древесины.