Путин поддерживает настрой руководства Счетной палаты работать над анализом и оценкой нацпроектов

25.09.19 14:11

© РИА Новости. Сергей Гунеев

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил о поддержке действий Счетной палаты РФ по анализу выполнения национальных проектов.

"Поддерживаю настрой руководства Счетной палаты не только выявлять, фиксировать проблемы, но и дополнять финансовый аудит комплексным анализом национальных проектов и инвестиционных программ, оценкой того, насколько их конкретное наполнение, практические меры отвечают тем вызовам, с которыми сталкивается весь мир сегодня и, в частности, наша страна - Россия: как они работают на повышение конкурентоспособности всей страны и улучшение жизни, расширение возможностей для каждого человека", - сказал Путин, выступая в среду на XXIII Конгрессе Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ).

В ходе выступления президент отметил "большую, качественную работу" Счетной палаты РФ и стремление ее сотрудников ориентироваться "на самые строгие стандарты принципиальности и непредвзятости при оценке эффективности бюджетных расходов и инвестиций, государственного управления в целом", а также их готовность повышать прозрачность и доступность информации для общества.

Президент похвалил работу нового состава Счетной палаты во главе с Алексеем Кудриным, отметив ее роль в корректировке текущей социально-экономической политики страны.

"Взвешенные, точные, реалистичные рекомендации Счетной палаты России по корректировке и настройке текущей социально-экономической политики, безусловно, востребованы. Об этом мы и договаривались с руководством Счетной палаты при начале работы в новом составе этого органа госвласти", - сказал Путин.