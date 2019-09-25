Суд продлил аресты двум фигурантам дела о беспорядках 27 июля

25.09.19 14:13

© РИА Новости. Максим Богодвид

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом до конца года студента ВШЭ, блогера Егора Жукова и продлил содержание в СИЗО на аналогичный период Самариддину Раджабову, фигурантам "дела 27 июля", передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в среду.

"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия в отношении Жукова о продлении домашнего ареста до 27 декабря 2019 года. (...) В отношении Раджабова удовлетворить ходатайство следствия о продлении содержание под стражей до 27 декабря текущего года",- огласила решение судья Наталия Дударь.

Студент Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Позднее молодому человеку было предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а его преследование по обвинению в участии в беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) было прекращено за непричастностью к преступлению.

Басманный суд по ходатайству следствия 3 сентября перевел Жукова под домашний арест.

В свою очередь, Раджабову предъявлено обвинение по двум статьям: участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ), а также применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Оба обвиняемых вину не признают.

Ранее сообщалось, что 25 сентября Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката Леонида Соловьева по поводу разрешении Басманного суда на проведение повторных обысков в квартире у Жукова.

В центре Москвы 27 июля проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были задержаны свыше десяти человек.

Поддержать фигурантов в суд пришли проректор ВШЭ, участвовавшая в выборах в Мосгордуму, Валерия Касамара и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, а также оппозиционер Дмитрий Гудков и бывшие фигуранты так называемого "московского дела" Даниил Конон и Владислав Барабанов.

Следователь в ходе заседания отметил, что по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции 27 июля в центре Москвы было допрошены около 350 свидетелей.

Адвокаты студента и сам Жуков просили суд избрать более мягкую меру в виде подписке о невыезде, залога в размере 1 млн рублей или личное поручительство более 500 человек "среди которых много уважаемых людей".

Защита второго фигуранта Раджабова также просила смягчить меру пресечения своему подзащитному на домашний арест.

Раджабов заявил, что не намерен скрываться от следствия. "Я работаю прорабом, даю рабочим работу, они работают. Я занимаюсь творчеством, пишу песни, я уже здесь (в СИЗО - ИФ) написал трек, хотел поступить на актера", -приводил он доводы в свою защиту.