Памфилова назвала главу петербургского заксобрания Макарова одним из виновников вмешательства в выборы 8 сентября

25.09.19 14:39

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что ЦИК направит в правоохранительные органы и руководству "Единой России" материалы о вмешательстве членов партии в муниципальные выборы в Санкт-Петербурге.

"Я хотела бы отметить неприглядную роль во всей этой ситуации в ходе муниципальных выборов как председателя заксобрания господина Макарова, так и некоторых депутатов заксобрания и Госдумы: Марченко, Романова, Васнецов, по-моему, ну и так далее. Прямое вмешательство в процесс на подзависимые часто от них комиссии. Недопустимо!", - сказала Памфилова в среду на заседании ЦИК.

"Мы те материалы, по которым считаем, что есть основания, направим в правоохранительные органы и в руководство партии "Единая Россия". Я думаю, что они должны дать оценку своим представителям в Санкт-Петербурге. Они нанесли непоправимый ущерб авторитету партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге", - заявила глава ЦИК.

Раннее в среду ЦИК выразил неудовлетворение работой избирательной комиссии Санкт-Петербурга из-за недостаточного контроля за муниципальными выборами.