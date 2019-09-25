|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.09.19 14:39
Памфилова назвала главу петербургского заксобрания Макарова одним из виновников вмешательства в выборы 8 сентября
"Я хотела бы отметить неприглядную роль во всей этой ситуации в ходе муниципальных выборов как председателя заксобрания господина Макарова, так и некоторых депутатов заксобрания и Госдумы: Марченко, Романова, Васнецов, по-моему, ну и так далее. Прямое вмешательство в процесс на подзависимые часто от них комиссии. Недопустимо!", - сказала Памфилова в среду на заседании ЦИК.
"Мы те материалы, по которым считаем, что есть основания, направим в правоохранительные органы и в руководство партии "Единая Россия". Я думаю, что они должны дать оценку своим представителям в Санкт-Петербурге. Они нанесли непоправимый ущерб авторитету партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге", - заявила глава ЦИК.
Раннее в среду ЦИК выразил неудовлетворение работой избирательной комиссии Санкт-Петербурга из-за недостаточного контроля за муниципальными выборами.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Осужденного за вывих плеча гвардейцу актера Павла Устинова до решения апелляционной инстанции по ходатайству прокуратуры отправили под подписку о невыезде.
.
Interfax-Russia.ru – "Дело "Седьмой студии" вернули в прокуратуру из-за трудности в постановлении приговора. Хотя в прокуратуре не видят для этого оснований.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket