Нижегородский суд продлил до января 2020г арест экс-главы Марий Эл Маркелова

25.09.19 14:43

© РИА Новости. Евгений Одиноков

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода в среду продлил меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому в коррупции бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову и фигурантке этого же дела - главе марийской телекомпании Наталье Кожановой.

"Сегодня в суде было озвучено постановление о продлении ареста обоим по 2 января 2020 года", - сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" адвокат Маркелова Елена Вяткина.

Она отметила, что в суде продолжается допрос свидетелей.

Вместе с Маркеловым и Кожановой в рамках этого дела проходит бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, которой инкриминируется злоупотребление полномочиями. Экс-чиновница находится под подпиской о невыезде.

Маркелов обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ).

По версии следствия, Маркелов получил через Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Следствие считает, что взятка, полученная Маркеловым, была завуалирована под гражданско-правовую сделку: Криваш фиктивно выкупил через Кожанову у жены отца экс-главы Марий Эл Татьяны Маркеловой сельскохозяйственное предприятие "Тепличное", которое было убыточным, а в 2017 году обанкротилось.

Кривашу обвинение предъявлено заочно, поскольку он скрылся от органов следствия и находится в розыске.