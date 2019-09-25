Конвенция о правовом статусе Каспия ратифицирована Советом Федерации

25.09.19 14:46

© РИА Новости. Евгений Одиноков

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации в среду ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Конвенция была подписана в казахстанском городе Актау 12 августа 2018 года, ее участниками являются государства, расположенные на побережье Каспийского моря: Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения.

Как указано в справке-обосновании к закону о ратификации Конвенции, она определяет и регулирует права и обязательства прибрежных государств в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морем.

"Каждая сторона устанавливает территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, отмеряемых от исходных линий, определенных в соответствии с конвенцией, а также рыболовную зону шириной 10 морских миль, прилегающую к территориальным водам. Разграничение дна и недр Каспийского моря на секторы осуществляется по договоренности сопредельных и противолежащих государств с учетом общепризнанных принципов и норм международного права", - говорится в конвенции.

Деятельность сторон на море будет осуществляться на основе принципов уважения суверенитета, территориальной целостности, независимости, суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, взаимного уважения, сотрудничества, невмешательства во внутренние дела друг друга. Конвенция также предусматривает "решение всех вопросов на море мирными средствами и неприсутствие там вооруженных сил, не принадлежащих сторонам".

При этом страны Каспия "имеют право на свободный доступ из Каспийского моря к другим морям, Мировому океану и от них, с этой целью стороны пользуются свободой транзита через территории всеми транспортными средствами".

Переговоры об урегулировании правого статуса Каспия страны Каспийского региона проводили около 20 лет. К настоящему моменту процесс ратификации Конвенции завершен Азербайджаном, Казахстаном и Туркменией. Ожидается, что Иран также в ближайшее время может приступить к процедурам ратификации документа.