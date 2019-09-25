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25.09.19 14:48

Программа расселения аварийного жилья в Калининградской области стартовала успешно

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
25 сентября. Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области считает успешным начало реализации программы расселения аварийного жилья, сообщил журналистам региональный министр строительства Сергей Черномаз.

"Первые 64 жителя Советска и Немана, проживавшие до недавних пор в аварийных домах, уже получили ключи от новых квартир. На очереди "аварийщики" из Черняховска, Калининграда и снова Советска. В октябре еще 58 жителей этих городов станут жильцами новых квартир. План этого года мы перевыполним, старт программы считаем успешным", - рассказал Черномаз.

Программа разбита на несколько этапов. В рамках первого - 2019-2020 годы, подлежат расселению 447 человек из 28 аварийных многоквартирных домов. Для этого предстоит приобрести жилья на 293,8 млн рублей. добавил министр.

По его словам, при покупке жилья власти муниципалитетов не могут превысить лимит стоимости одного квадратного метра, установленного в размере 40 808 рублей. При этом 90% новоселов получают квартиры в так называемом "белом ключе", которые соответствуют метражу того жилья, которое люди покинули.

"Всего в регионе в рамках данной программы, рассчитанной до 2025 года, предстоит расселить 3590 человек. Речь идет о гражданах, которые проживают в аварийном жилом фонде, признанном таковым по состоянию на 1 января 2017 года. Сегодня они ютятся в 1393 жилых помещений общей площадью 55,2 кв. метров. Это аварийное жилье находится в 16 муниципальных образованиях области. Самое большое количество непригодных к проживанию домов находится в Калининграде", - сообщил Черномаз.

Он также отметил, что в области процесс официального признания жилья аварийным идет непрерывно. Ежегодно этот статус получают примерно 10 тыс. кв. метров жилых помещений.

Как сообщалось, Калининградская область досрочно завершила программу переселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. С 2013 по 2015 годы в регионе расселили 2,8 тыс. человек из 1 тыс. жилых помещений. Общий объем затраченных средств по госпрограмме составил почти 1,5 млрд рублей.

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