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25.09.19 14:54
Рабочая группа фракции ЕР займется корректировкой бюджетного законодательства
"По итогам встречи фракции с министром финансов Антоном Силуановым было принято решение о создании рабочей группы, которая начнет работу уже на следующей неделе с тем, чтобы принятие бюджета было законодательно обеспечено решением приоритетных задач", - заявил в среду журналистам ее лидер Сергей Неверов.
"В рамках рабочей группы, которая создана во фракции, на этой региональной неделе (с 30 сентября - ИФ) с министерством финансов, с профильными министерствами, на которые "завязаны" средства, мы это проговорим", - сказал депутат.
По итогам обсуждения будет подготовлен проект постановления Госдумы, в котором будут отмечены необходимые изменения в бюджете и законодательстве, которые необходимо принять вместе с проектом бюджета (во втором чтении).
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