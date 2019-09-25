Рабочая группа фракции ЕР займется корректировкой бюджетного законодательства

25.09.19 14:54

© РИА Новости. Илья Питалев

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Парламентская фракция "Единой России" после обсуждения параметров бюджета на 2020-2022 годы приняла решение создать рабочую группу по изменению бюджетного законодательства.

"По итогам встречи фракции с министром финансов Антоном Силуановым было принято решение о создании рабочей группы, которая начнет работу уже на следующей неделе с тем, чтобы принятие бюджета было законодательно обеспечено решением приоритетных задач", - заявил в среду журналистам ее лидер Сергей Неверов.

"В рамках рабочей группы, которая создана во фракции, на этой региональной неделе (с 30 сентября - ИФ) с министерством финансов, с профильными министерствами, на которые "завязаны" средства, мы это проговорим", - сказал депутат.

По итогам обсуждения будет подготовлен проект постановления Госдумы, в котором будут отмечены необходимые изменения в бюджете и законодательстве, которые необходимо принять вместе с проектом бюджета (во втором чтении).