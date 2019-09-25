Памятник труженикам Тувы, помогавшим СССР в борьбе с фашизмом, появится в Кызыле

25.09.19 15:01

Фото со страницы главы Республики Тува в соцсети

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава Тувы Шолбан Кара-оол договорился с руководством Российского военно-исторического общества об установке в Кызыле памятника "Красный обоз", символизирующего помощь Тувинской Народной Республики в борьбе с фашизмом.

"Встретился с одним из руководителей Российского военно-исторического общества Ростиславом Игнатьевичем Мединским. Очень благодарен этому обществу за меценатство и поддержку исторической памяти подвига моих предков. В этом году мы должны завершить начатую инициативу по установлению памятника Красного обоза ("Кызыл Коъш") в честь бесценного подвига тружеников Тувинской Народной Республики, отправлявших на фронт порой и последнее, что у них было", - написал глава региона в своем блоге.

По данным пресс-службы правительства республики, Тувинская Народная Республика (ныне Тува) первой из государств встала на сторону СССР и вместе с Союзом объявила войну фашисткой Германии. Для борьбы с фашистскими захватчиками республика передала советским властям весь свой золотой запас и все добывавшееся золото (эквивалент - более 35 млн советских рублей).

"Республика, жившая скотоводством, отдала в качестве помощи соседу также более половины всего поголовья. Это означает, что свой вклад в победу вложила каждая тувинская семья. Практически непрерывным потоком шли из республики длинные обозы с одеждой, валенками, продовольствием, лекарственным сырьем для Красной Армии", - отметили в пресс-службе.

Таким образом, материальная помощь маленькой Тувы, население которой не превышало 100 тыс. человек, в общей сложности составила более 70 млн рублей. А с 1943 года республика начала посылать на фронт и своих добровольцев.