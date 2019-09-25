Ярославская область направит 650 млн рублей на развитие здравоохранения

25.09.19 15:05

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Ярославская область в 2019 году основные усилия направит на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также на развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи и детского здравоохранения, сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на заседании регионального правительства в среду.

Мероприятия будут финансироваться в рамках двух национальных проектов.

"Разработаны семь региональных проектов нацпроекта "Здравоохранение" и два региональных проекта нацпроекта "Демография", которые непосредственно касаются поддержки здоровья наших граждан. Общий объем финансирования этих двух нацпроектов на текущий год превышает 650 млн рублей, в том числе 590 млн рублей - это средства, выделенные из федерального бюджета", - сказал Миронов.

Глава региона подчеркнул, что в сфере здравоохранения нет второстепенных вопросов, поскольку "за каждым из них стоит здоровье и жизнь конкретного человека".

"Нам необходимо держать в поле зрения все имеющиеся проблемы, находить возможности и пути их решения... Уверен, что все запланированные мероприятия будут выполнены в установленные сроки", - подытожил Миронов.