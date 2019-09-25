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25.09.19 15:11

Инвесторы из Кореи и России готовы войти в медицинский кластер во Владивостоке

© РИА Новости. Сергей Черных
25 сентября. Interfax-Russia.ru - Создание медицинского кластера позволит Дальнему Востоку объединить ведущие европейские и азиатские клиники, которые привнесут во Владивосток лучшие мировые медицинские практики и технологии, считает генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид Петухов.

"Сейчас разрабатывается проект создания международного медицинского кластера во Владивостоке на острове Русском аналогично медкластеру Сколково. Идея создания медицинского кластера с особым правовым режимом регулирования заключается в том, чтобы создать для иностранных медицинских компаний уникальные условия ведения бизнеса, позволить им в России работать по тем технологиям, протоколам лечения, на том же оборудовании и с применением тех же лекарственных препаратов, с которыми такие компании работают в своей стране, а также привлекать своих врачей. Именно такой механизм позволит осуществить быстрый трансфер новейших медицинских технологий в российское здравоохранение", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" Петухов.

По его словам, уже есть инвесторы, которые готовы открывать свои клиники во Владивостоке на территории такого кластера. В частности, это крупнейшие госпитали Республики Корея, а также российские инвесторы со своими иностранными партнерами.

"Мы поддерживаем этот проект и ведем активную работу по привлечению ведущих клиник из Кореи, Японии, Индии и Европы в медицинский кластер, так как видим большой потенциал развития здравоохранения на Дальнем Востоке за счет внедрения инновационных технологий и методов лечения в российскую медицину", - добавил гендиректор АПИ.

Также он отметил, что создание кластера позволит развивать въездной медицинский туризм на Дальнем Востоке и обслуживать растущий спрос на качественные медицинские услуги со стороны стран АТР.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Минздравом к 15 января 2020 года подготовить предложения по созданию на территории Дальневосточного федерального округа медицинского кластера.

Они должны подготовить предложения и проекты нормативных актов по созданию медкластера. При этом должны быть определены "особенности правового регулирования деятельности кластера как специализированной формы организации и обеспечения инновационной деятельности в сфере охраны здоровья".

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