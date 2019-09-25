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25.09.19 15:12

Медведев распорядился создать в Северной Осетии всесезонный комплекс "Мамисон"

Фото Alania.gov.ru
25 сентября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о создании на территории Северной Осетии всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон".

Об этом он сообщил на рабочей встрече с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым.

"Мы некоторое время назад обсуждали отдельные вопросы, связанные с развитием Северной Осетии, в частности, говорили о создании особой экономической зоны по вопросам туризма на территории одного из муниципальных образований - Алагирского района республики - туристско-рекреационного кластера "Мамисон". Я такое постановление правительства подписал, и оно вступает в силу, соответственно можно работать по всем правилам, касающимся особых экономических зон, для того, чтобы завершить работу по созданию этого туристического объекта", - сказал он.

Медведев добавил, что было принято решение о дофинансировании строительства объекта в 2019-2020 годах. Доля государственного финансирования, которая требуется для создания полноценного частно-государственного партнерства, составит в 2020 году 1,6 млрд рублей. На 2019 год в федеральном бюджете Минкавказу России предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 100 млн рублей на разработку проектно-сметной документации объектов инфраструктуры комплекса "Мамисон".

"Надеюсь, что это принесет окончательный результат, и мы получим еще один хороший туристический объект - горнолыжный объект для различного горного отдыха на территории нашей страны", - добавил премьер.

Битаров поблагодарил Медведева за помощь, которую правительство оказывает республике. "Особо хочу сказать вам спасибо за то, что вы в прошлом году приняли решение выделить из Резервного фонда на социальные объекты республики средства. В этом году также на медицинские объекты выделены средства", - сказал он.

Однако, по его словам, содержать социальные объекты региону должны помочь объекты туристические.

"Это дополнительно более 3 тыс. рабочих мест, что для республики очень важно, и, конечно, это большие налоговые отчисления и привлечение дополнительных туристов", - сказал Битаров, комментируя решение правительства о поддержке создания комплекса "Мамисон". Он заверил, что все выделенные средства будут направлены на эту работу. "Очень на это рассчитываю, будем работать и обсуждать, что дальше нужно делать", - подытожил премьер.

Туристско-рекреационная особая экономическая зона "Мамисон" была создана постановлением правительства от 14 октября 2010 года. В период 2008-2013 годов в рамках ФЦП "Юг России" на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры комплекса было выделено 2,2 млрд рублей, из них средства федерального бюджета составили 1,8 млрд рублей. Однако, в виду отсутствия в течение трех лет с даты создания особой экономической зоны заключенных соглашений об осуществлении резидентами туристско-рекреационной деятельности правительство приняло решение о досрочном прекращении существования ОЭЗ. На заседании правительства 19 сентября 2019 года Минфину было поручено доработать проект федерального закона о бюджете на 2020 год и плановый период до 2022 года, предусмотрев выделение дополнительных бюджетных ассигнований на создание объектов инфраструктуры комплекса "Мамисон".

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