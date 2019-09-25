Тюменская область направила 250 млн рублей на покупку лечебно-диагностического оборудования

25.09.19 15:20

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Клиники Тюменской области в 2020 году будут оснащены современным лечебно-диагностическим оборудованием, сообщила пресс-служба губернатора региона.

Распоряжение о дополнительном выделении более 250 млн рублей из областного бюджета подписал губернатор Александр Моор.

Медицинское оборудование заменит устаревшие аналоги и позволит увеличить число пациентов, которым будет оказана медицинская помощь.

В частности, аппарат лучевой терапии, оснащенный системой визуализации очага опухоли, появится в "Медицинском городе". Новый магниторезонансный томограф и эндоскопическое оборудование установят в Областной клинической больнице N2. Новый рентгеновский аппарат планируют установить в тобольской ОКБ N3.

Кроме того, предусмотрена замена десяти лифтов в медицинских организациях региона. Их обновят в Медгороде и областном противотуберкулезном диспансере, закупки проведут до конца года.

По данным пресс-службы, поправки, принятые в областной бюджет на прошлой неделе, позволили увеличить расходы на здравоохранение региона на 1,5 млрд рублей.

В целом было увеличено финансирование по 25 региональным программам.

"Все поправки направлены на улучшение жизни людей. В частности, по здравоохранению основные внесенные изменения в бюджет касаются приобретения лекарственных препаратов, техники и оборудования для наших поликлиник и больниц, кроме того будут приобретены и 17 новых машин для службы скорой помощи. Все мероприятия, которые дополнительно попали под финансирование, входят в национальные проекты",- приводятся в сообщении слова Моора.