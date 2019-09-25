Минэкономразвития РФ предлагает добавить на крымскую ФЦП еще 2,6 млрд рублей

25.09.19 15:25

© РИА Новости. Илья Питалев

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Министерство экономического развития России предлагает увеличить финансирование мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) развития республики Крым и Севастополя, рассчитанной до 2023 года, на 2,6 млрд рублей, или на 0,3% - до 961,819 млрд рублей.

Такие изменения предусмотрены проектом постановления правительства РФ, предложенным профильным министерством. Текст документа размещен в среду на сайте regulation.gov.ru, в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

"В соответствии с проектом постановления (. . .) общий объем финансирования мероприятий федеральной целевой программы (. . .) составляет 961 млрд 818,62 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 907 млрд 332,71 млн рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации (республики Крым и Севастополя - ИФ) - 23 млрд 361,44 млн рублей, внебюджетных источников - 31 млрд 124,47 млн рублей", - отмечается в финансово-экономическом обосновании документа.

Минэкономразвития России обосновывает новые правки необходимостью уточнения параметров финансирования крымской ФЦП "в связи с актуализацией плана-графика, изменением стоимости мероприятий (. . .) и включением новых мероприятий".

В целом, правки в крымскую ФЦП вносились десять раз, предыдущая - в июле текущего года. Тогда финансирование программы выросло на 9,3%, почти до 959,224 млрд рублей.

Правительство РФ утвердило крымскую ФЦП в августе 2014 года. Изначально программа была рассчитана до 2020 года, в сентябре 2018 года ее продлили до 2023 года.

Сообщалось, что в дальнейшем программу могут продлить еще на несколько лет. Так, замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров в начале апреля этого года озвучил планы по продлению крымской ФЦП до 2025 года с возможностью увеличения расходов на 200 млрд рублей. Таким образом, общий объем средств по программе может превысить 1 трлн рублей. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству изыскать средства на продление ФЦП.