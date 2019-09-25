Для снижения допустимого порога превышения скорости на дорогах понадобится ряд мер

25.09.19 15:43

© РИА Новости. Евгений Биятов

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Снижение ненаказуемого порога превышения скорости с 20 км/час до 10 км/час возможно только после поднятия скоростного режима на дорогах до их реальной категории и устранения камер-"кормушек", заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Лысаков.

"Наша позиция, позиция фракции ("Единая Россия") состоит в том, что прежде чем поднимать вопрос о снижении ненаказуемого скоростного порога, необходимо провести ревизию улично-дорожной сети", - сказал Лысаков журналистам.

"Сначала надо убрать "кормушки-ловушки" с дорог, провести ревизию, поднять скоростной режим в соответствии с категорией дороги, сейчас этот скоростной режим не соответствует категорийности дорог, а после этого будем говорить о снижении скоростного режима с 20 км/час до 10 км/час, вопросов нет, концептуально наши точки зрения сходятся", - пояснил он.

Лысаков отметил, что поддерживает позицию ГИБДД относительно ненаказуемого порога скорости. "Концептуально они (руководство ГИБДД) говорят, что нужно снижать, и я говорю, снижайте. Но вопрос приоритетов... это позиция фракции ("Единая Россия")", - сказал он.

По словам Лысакова, руководство ГИБДД тоже выступает против камер-"кормушек" на дорогах, но ничего не может сделать, потому что у нее нет полномочий по утверждению планов и проектов организации дорожного движения.

"Я разговаривал с руководством Госавтоинспекции, они тоже это фиксируют, что есть знаки, противоречащие безопасности и правилам дорожного движения. То есть, например, камеру ставят в месте, где есть резкое ограничение скорости, и водитель не успевает физически оттормозиться и камера его сразу снимает. На лицо коммерческий подход, максимальный сбор штрафных денег, здесь о дорожной безопасности нет разговора", - сказал он.

Сейчас вопрос организации безопасности дорожного движения, в том числе установки камер находится в ведении региональных исполнительных властей.

Лысаков привел пример Минской трассы, где от Москвы до границы с Белоруссией стоит ограничение - 90 км/час, а после границы на той же самой дороге, построенной в советское время, ограничение составляет 120 км/ час. Так в Белоруссии ненаказуемый порог составляет 130 км/час, а в России 100 км/час, отметил он. "Почему мы должны на 30 километров ехать медленнее, чем наши белорусские братья?", - сказал Лысаков.

Ранее в СМИ появилась информация, что заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин заявил о поддержке МВД идеи снижения порога с 20 до 10 км/ч. Это может быть реализовано в проекте нового Кодекса РФ об административных правонарушениях, который готовится правительством к внесению в Госдуму в начале следующего года.