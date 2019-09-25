Слуцкий считает возможный запрет лотереи грин-карт частью ответа РФ на действия США

25.09.19 15:49

© РИА Новости. Михаил Климентьев

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что предложение об отмене в России лотереи американских грин-карт (green card) должно быть только частью мер системного реагирования на невыполнение США своих обязательств как страны пребывания штаб-квартиры ООН.

"Не исключаю, что предложение по грин-картам может быть рассмотрено, но я сторонник более серьезных мер, которые действительно могут возыметь результат и подвигнуть Госдеп и тех, кто принимает в Вашингтоне решения, пересмотреть шаг за шагом свою позицию по отношению к Москве. Думаю, что это возможно", - сказал Слуцкий журналистам в среду.

"Здесь, конечно, можно рассуждать о встречных шагах небольшого масштаба, в частности, о таких как предложения об отмене на территории России лотереи грин-карт. Но реагировать на явно недружественные и провокационные действия американской стороны, по моему мнению, нужно системно", - сказал он.

По словам Слуцкого, главная цель - "остановить нездоровую раскрутку антироссийского маховика, запущенного еще администрацией Барака Обамы".

"Ситуация с невыдачей виз США части российской делегации на 74-ю сессию Генассамблеи ООН абсолютно возмутительная. В Госдепе настолько зашлись в своей антироссийской истерии, что стали проявлять прямое неуважение к ООН, полностью забыв про свои международные обязательства как страны пребывания штаб-квартиры организации", - сказал он.

Грин-карта (green card) идентификационная карта, подтверждающая наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином США и дающая возможность трудоустройства. Американские власти регулярно проводят среди граждан других стран, в том числе России, лотереи на получение этих карт.

Предложение о запрете проведения таких лотерей среди граждан России прозвучало в Госдуме в качестве возможного ответа на невыдачу американских виз ряду членов российской делегации, в том числе парламентариев, которые должны были отправиться в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.