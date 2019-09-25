ЧП в океане: у берегов Южных Курил горит крупнейшая плавбаза "Петр Житников"
  
Без объяснений: часть делегации РФ в ООН не получила американские визы
   
За 3 недели: РФ снова заподозрили в нарушении антидопинговых правил
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
17.09.19   14:04

03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
25.09.19 15:55

Похититель картины Куинджи из Третьяковки получил 3 года колонии

© РИА Новости. Евгений Одиноков
25 сентября. Interfax-Russia.ru - Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы уроженца Крыма Дениса Чуприкова по делу о похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд приговорил: признать Чуприкова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 164 УК РФ (хищение особо ценного предмета, повлекшее его порчу, уничтожение или разрушение), и назначить ему наказание в виде трем года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в приговоре судьи Елены Аверченко.

Как сообщалось, в ходе прений сторон накануне государственный обвинитель просила приговорить Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима.

В свою очередь, адвокат Светлана Горбунова попросила суд назначить Чуприкову условное наказание, указав на то, что степень общественной опасности совершенного ее подзащитным преступления "преувеличена".

Представители Третьяковки согласились с гособвинением и поддержали предложение прокурора о мере наказания для Чуприкова.

Сам подсудимый в последнем слове так же, как и адвокат, попросил об условном наказании.

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходила выставка художника "Магия цвета". Преступник снял полотно со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Утром 28 января в поселке Заречье Московской области по подозрению в хищении картины был задержан 32-летний уроженец Крыма Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была найдена полицейскими.

В начале расследования следствие полагало, что Чуприков действовал в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группы - впоследствии этот признак был исключен из его обвинения. Согласно окончательной фабуле дела, Чуприков действовал, "реализуя внезапно возникший корыстный преступный умысел".

Потерпевшими по уголовному делу было признаны министерство культуры в части нанесения материального ущерба и Третьяковка, которая понесла вред деловой репутации.

Чуприков изначально признал вину частично, отрицая порчу похищенного полотна. При этом, как сообщала его адвокат, он добровольно возместил стоимость необходимых восстановительных работ с картиной в размере 13 тыс. рублей.

Уже в суде - под конец судебного следствия - Чуприков заявил, что решил признать вину в полном объеме. Свой поступок он объяснил желанием "хайпануть". По его словам, преступление он спланировал "спонтанно" и хотел вернуть картину на место на следующее утро после похищения.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.09.19 17:56
Юго-западный участок Большого кольца метро запустят в 2021 году
.
  25.09.19 17:13
"Внуково" в 2020 году хочет запустить биометрический контроль пассажиров
.
  25.09.19 14:13
Суд продлил аресты двум фигурантам дела о беспорядках 27 июля
.
  25.09.19 12:30
Сезон фонтанов завершится в Москве 1 октября
.
  25.09.19 12:28
Детенышей азиатской кошачьей акулы впервые покажут на ВДНХ
.
  25.09.19 12:08
Правительство РФ поддержало законопроект о запрете клеток в судах
.
  25.09.19 11:28
ВС РФ не стал отменять приговор 39 активистам НБП за беспорядки в 2005 году
.
  24.09.19 16:57
Гособвинение запросило 4 года колонии для похитителя картины Куинджи из Третьяковки
.
  24.09.19 13:25
Глава Верховного суда: видео задержания актера Устинова вызывает вопросы
.
  24.09.19 11:34
Около 7 трлн рублей будет инвестировано в развитие Новой Москвы к 2035 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket