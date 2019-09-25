Похититель картины Куинджи из Третьяковки получил 3 года колонии

25.09.19 15:55

© РИА Новости. Евгений Одиноков

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы уроженца Крыма Дениса Чуприкова по делу о похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд приговорил: признать Чуприкова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 164 УК РФ (хищение особо ценного предмета, повлекшее его порчу, уничтожение или разрушение), и назначить ему наказание в виде трем года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в приговоре судьи Елены Аверченко.

Как сообщалось, в ходе прений сторон накануне государственный обвинитель просила приговорить Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима.

В свою очередь, адвокат Светлана Горбунова попросила суд назначить Чуприкову условное наказание, указав на то, что степень общественной опасности совершенного ее подзащитным преступления "преувеличена".

Представители Третьяковки согласились с гособвинением и поддержали предложение прокурора о мере наказания для Чуприкова.

Сам подсудимый в последнем слове так же, как и адвокат, попросил об условном наказании.

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходила выставка художника "Магия цвета". Преступник снял полотно со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Утром 28 января в поселке Заречье Московской области по подозрению в хищении картины был задержан 32-летний уроженец Крыма Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была найдена полицейскими.

В начале расследования следствие полагало, что Чуприков действовал в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группы - впоследствии этот признак был исключен из его обвинения. Согласно окончательной фабуле дела, Чуприков действовал, "реализуя внезапно возникший корыстный преступный умысел".

Потерпевшими по уголовному делу было признаны министерство культуры в части нанесения материального ущерба и Третьяковка, которая понесла вред деловой репутации.

Чуприков изначально признал вину частично, отрицая порчу похищенного полотна. При этом, как сообщала его адвокат, он добровольно возместил стоимость необходимых восстановительных работ с картиной в размере 13 тыс. рублей.

Уже в суде - под конец судебного следствия - Чуприков заявил, что решил признать вину в полном объеме. Свой поступок он объяснил желанием "хайпануть". По его словам, преступление он спланировал "спонтанно" и хотел вернуть картину на место на следующее утро после похищения.