Курский губернатор инициирует отмену транспортного налога

25.09.19 15:59

© РИА Новости. Владимир Астапкович

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Курской области Роман Старовойт планирует обратиться в Госдуму с инициативой о поэтапной полной отмене транспортного налога.

"Я планирую обратиться в Государственную Думу РФ с инициативой поэтапной полной отмены транспортного налога. Такое решение может быть принято только на федеральном уровне", - написал губернатор на своей странице в соцсети.

Также он сообщил, что до конца текущей недели намерен внести в облдуму проекта закона об уменьшении налоговой ставки для автомобилей с мощностью двигателя в пределах 100 л/c до прежнего размера - 15 рублей. Для автомобилей мощностью от 100 до 150 л/c предлагается сократить налог до 30 рублей.

"Если депутаты примут закон, то уплаченный за 2018 год налог пересчитают и компенсируют, а уменьшенная ставка транспортного налога будет применяться с 2020 года. Это значит, что за 2019 год налог начислят уже по новым ставкам", - написал Старовойт.

Он напомнил, что в 2017 году по инициативе администрации Курской области депутаты региональной думы приняли решение повысить ставки транспортного налога для владельцев отдельных видов автомашин.

С 15 рублей до максимально возможного размера - 25 рублей - вырос налог для автомобилей с двигателем до 100 л/с. Также с 22 рублей до максимально возможного размера - 35 рублей - увеличился налог для машин с мощностью от 100 до 150 л/с.