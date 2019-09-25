Дело о мошенничестве возбуждено в Петербурге после жалоб Бастрыкину на фиктивные медцентры

25.09.19 16:04

© РИА Новости. Михаил Вознесенский

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о мошенничестве в связи с деятельностью сети фиктивных медицинских центров, вынуждавших пенсионеров подписывать кредитные договоры для оплаты лечения несуществующих у них болезней.

Как сообщила пресс-служба управления в среду, дело было возбуждено после жалоб двух местных жительниц председателю СК РФ Александру Бастрыкину на медицинский центр "Верба", где их едва не обманули.

В ходе предварительного следствия установлено, что на протяжении длительного времени на территории города Санкт-Петербурга под единым руководством действует не менее четырёх организованных преступных групп, участники которых создали ряд организаций под видом медицинских учреждений, в том числе центры "АнгелМед", "Роял Клиник", "Верба" и "Ювента".

Для привлечения потенциальных потерпевших участники преступных групп разместили рекламу указанных центров в СМИ, интернете, а также создали специальный колл-центр. Они разработали план обмана, в основном пожилых людей, который заключался в том, чтобы убеждать их в наличии у них серьезных заболеваний, необходимости дорогих медпроцедур для лечения. При отсутствии возможности оплатить лечение потенциальные потерпевшие принуждались к заключению кредитных договоров с банками, следует из сообщения.

К настоящему времени выявлено 12 эпизодов совершения участниками данной преступной группы мошенничества и получения таким образом денежных средств с обманутых граждан на общую сумму более 1,5 млн. рублей.

В следственный комитет Петербурга доставлены 11 человек, с которыми проводятся следственные действия для выяснения их причастности к преступлениям. Проводится около 40 обысков по местам жительства подозреваемых лиц, а также в вышеуказанных медицинских центрах.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, по оперативным данным, от действий фиктивных медцентров в Петербурге пострадало не менее 200 человек. В среднем, на "лечении" потерпевшие теряли от 100 до 200 тысяч рублей. Отмечается, что сотрудники центров и используемое ими оборудование, как правило, не имели отношения к медицине.