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25.09.19 16:39
Парламент Кубани утвердил границы между краем и Ростовской областью
В соответствии с требованиями федерального законодательства, документ устанавливает границу между субъектами Российской Федерации, описывает их местоположение, что в конечном итоге позволит внести необходимые сведения о таких границах в Единый государственный реестр недвижимости.
"Документ детально проработан депутатами парламентов Краснодарского края и Ростовской области. Проведена большая подготовительная работа. Решено много спорных вопросов. В результате граница между двумя субъектами четко определена", - подчеркнул в ходе сессии спикер краевого парламента Юрий Бурлачко.
Ранее соглашение об описании местоположения границы подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава администрации Ростовской области Василий Голубев. По действующему законодательству, подобное соглашение утверждается законом Краснодарского края.
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