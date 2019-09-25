Парламент Кубани утвердил границы между краем и Ростовской областью

25.09.19 16:39

© РИА Новости. Илья Питалев

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Закон об утверждении административной границы с Ростовской областью принят в среду депутатами Законодательного собрания Краснодарского края, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

В соответствии с требованиями федерального законодательства, документ устанавливает границу между субъектами Российской Федерации, описывает их местоположение, что в конечном итоге позволит внести необходимые сведения о таких границах в Единый государственный реестр недвижимости.

"Документ детально проработан депутатами парламентов Краснодарского края и Ростовской области. Проведена большая подготовительная работа. Решено много спорных вопросов. В результате граница между двумя субъектами четко определена", - подчеркнул в ходе сессии спикер краевого парламента Юрий Бурлачко.

Ранее соглашение об описании местоположения границы подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава администрации Ростовской области Василий Голубев. По действующему законодательству, подобное соглашение утверждается законом Краснодарского края.