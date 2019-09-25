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25.09.19 17:04
Последняя в истории ракета "Союз-ФГ" с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
Как передаёт корреспондент "Интерфакса", пуск ракеты был произведен в 16:57 мск с "Гагаринского старта". На борту корабля "Союз МС-15" находятся космонавт "Роскосмоса" Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури.
После отделения ступеней ракеты-носителя, примерно через шесть часов, корабль должен добраться до Международной космической станции и состыковаться с ней.
Новый экипаж присоединится к работающим на МКС россиянам Александру Скворцову и Олегу Овчинину, американцам Кристине Кук, Нику Хейгу и Эндрю Моргану, а также итальянскому астронавту Луке Пармитано.
На протяжении восьми дней на станции будет находиться девять астронавтов и космонавтов. После этого аль-Мансури вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом покинет МКС на корабле "Союз МС-12". По данным NASA, расстыковка корабля от МКС состоится 3 октября в 10:35 мск, посадка в Казахстане - в 13:58 мск.
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