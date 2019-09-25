Суд в Петербурге освободил оппозиционера Иванкина, задержанного за протестную акцию на кладбище

25.09.19 17:07

© РИА Новости. Андрей Старостин

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Василеостровский районный суд северной столицы в среду отказал в удовлетворении ходатайства дознавателя и освободил участника оппозиционного движения "Агит Россия" Павла Иванкина, который подозревался в осквернении могил при проведении акции протеста на кладбище.

Иванкин был отпущен из зала суда, передает корреспондент "Интерфакса".

Судья обосновала принятое решение недостаточностью доказательств, предъявленных стороной обвинения.

Зашита Иванкина с начала заседания настаивала на необоснованности задержания Иванкина, "голословности подозрения и отсутствии реальных оснований для ареста".

"Сегодня не предъявлено новых доказательств (причастности активиста к совершению преступления), указанная дознанием видеозапись (основное доказательство обвинения: на ней якобы зафиксировано, как Иванкин закрепляет фото на могилы - ИФ) так и не представлена".

Также сторона защиты заявила о наличии у Иванкина алиби: "Он во время совершения преступления находился у себя дома, есть свидетель", - сказал адвокат Марк Алексеев, ходатайствуя перед судом об освобождении подзащитного.

Ранее сообщалось, что в понедельник Василеостровский суд Петербурга на 72 часа отложил избрание меры пресечения оппозиционному активисту Иванкину, которому вменяется надругательство над местами захоронения (статья 244 УК РФ). Суд таким образом удовлетворил ходатайство прокурора и дал стороне обвинения время для обоснования подозрения: "Преступление совершено с особой дерзостью и цинизмом. (...) Есть видеозапись, есть показания свидетеля о том, что это сделал именно Иванкин. (...) Также есть сведения, что подозреваемый ранее участвовал в подобных акциях. С учётом этого Иванкина нужно заключить под стражу, но на данный момент достаточных оснований для этого нет", - говорила прокурор в суде в понедельник.

Дело об осквернении могил возбуждено в минувшую пятницу после акции оппозиции на Смоленском лютеранском кладбище, где активисты разместили на надгробиях фотографии живых российских государственных и политических деятелей, а также бизнесменов, пропагандистов и артистов, открыто поддерживающих власть.

Дознание посчитало, что организаторы акции, используя места захоронения усопших для "хулиганской выходки", осквернили их.

По данным полиции, за акцией стоит активист протестного движения "АгитРоссия" Иванкин, ещё два участника движения Григорий Кудрявцев и Андрей Жексимбаев проходят по делу свидетелями. Телеграм-канал организации первым сообщил об акции с названием "Чего на самом деле хочет народ" со ссылкой на "неизвестных исполнителей, приславших фотографии с кладбища". Причем Иванкин является одним из редакторов этого канала.

Информированный источник ранее сообщил "Интерфаксу", что в ходе обысков у указанных активистов изъяты предметы, доказывающие причастность к акции; кроме того, в распоряжении дознания имеется видеозапись камер наружного наблюдения, где зафиксирован Иванкин, закрепляющий фото на могилах.

Движение "АгитРоссия" в свою очередь причастность к акции отрицает: в понедельник в телеграм-канале организации появилось заявление, в котором данное дело называют "попыткой дискредитировать" движение и предлогом для "произвольного уголовного преследования" его участников.

Смоленское лютеранское кладбище, открытое в 1747 году, является старейшим местом захоронения в Петербурге. Кладбище является памятником ландшафтной архитектуры, его надгробия находятся под охраной государства.