"Внуково" в 2020 году хочет запустить биометрический контроль пассажиров

25.09.19 17:13

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Внуково" в 2020 году планирует запустить в тестовом режиме биометрический контроль пассажиров, сообщил заместитель директора по операционной деятельности АО "Международный аэропорт "Внуково" Дмитрий Хартунян.

"Есть у нас проект пилотный, договоренности (с подрядчиком - ИФ) в принципе достигнуты (...) Скажем так, договоримся мы, наверное, в этом году. Когда начнём? В следующем, наверное, скорее всего", - сказал Хартунян журналистам в кулуарах конференции "Аэропорт будущего" в среду.

Он уточнил, что система биометрического контроля будет опробована на пассажирах внутрироссийских рейсов, вылетающих из "Внуково".

"На одном гейте смысла нет ставить, мы хотим попробовать на внутренних (рейсах - ИФ) сначала, целую цепочку сделать", - добавил Хартунян.

Планы запустить биометрический контроль пассажиров ранее анонсировал "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), который базируется в "Шереметьево".

"Все из вас проходят рамку спецконтроля на входе в "чистую зону" аэропорта. Я надеюсь, мы в следующем году сделаем так, что вы будете прикладывать свой посадочный, камера моментально сфотографирует ваше лицо, распознает - и уже на гейте достаточно будет приложить посадочный, камера сфотографирует и сравнит ваше лицо с тем, что было на спецконтроле. И если оно совпадает, вы проходите автоматически на посадку", - заявлял год назад замгендиректора "Аэрофлота" по информационным технологиям Кирилл Богданов.