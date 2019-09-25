Детским путешествиям будет уделено особое внимание в стратегии развития туризма в РФ до 2035 года

25.09.19 17:43

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Среди восьми основных мер, запланированных в рамках утвержденной стратегии развития туризма в России до 2035 года, особое внимание уделят детским путешествиям, сообщила в среду вице-премьер правительства Ольга Голодец.

"20 сентября правительством РФ утверждена новая стратегия развития туризма, которая предполагает 8 основных мер. Это и экономические меры, такие, как субсидирование процентной ставки, авиаперевозок, создание территорий опережающего развития, но также есть специальные меры по продвижению тех или иных маршрутов, облегчение визового режима, подготовки современных кадров для отрасли. Но особенно мы выделяем тему поддержки детского туризма", - сказала она, выступая на совещании Владимира Путина с членами правительства.

Как отметила Голодец, в настоящее время программа поддержки детского туризма работает в 12 регионах России. "Дети из этих регионов могут путешествовать по специально разработанным для них маршрутам - это "Моя Россия. Град Петров", "Дальневосточные рубежи", также поездки по лермонтовским местам и некоторые другие. Мы планируем в рамках реализации стратегии оказывать поддержку детскому туризму", - подчеркнула она.

Стартегия развития туризма в РФ до 2035 года была подписана премьер-министром Дмитрием Медведевым 20 сентября. Согласно документу, Минэкономразвития РФ совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в трехмесячный срок с 20 сентября необходимо представить в правительство проект плана мероприятий по реализации стратегии, а также обеспечить контроль за реализацией ее положений при согласовании государственных программ РФ и иных программных документов.

Распоряжение об утверждении стратегии вступит в силу с 1 января 2020 года.