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25.09.19 17:56
Юго-западный участок Большого кольца метро запустят в 2021 году
"Строительство участка и расположенных на нем станций идет по графику. Мы планируем его запустить уже в 2021 году", - отметил Хуснуллин.
Он подчеркнул, что ввод юго-западного участка БКЛ улучшит транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского.
Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин дал старт тоннелепроходческому щиту на юго-западном участке БКЛ между станциями "Аминьевское шоссе" и "Проспект Вернадского".
Юго-западный участок Большого кольца метро включает в себя четыре станции: "Проспект Вернадского", "Мичуринский Проспект", "Аминьевское шоссе" и "Давыдково". Часть этого сектора со станциями "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект" и "Аминьевское шоссе" возводится силами китайского подрядчика CRCC (China Railway Construction Corporation).
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