Юго-западный участок Большого кольца метро запустят в 2021 году

25.09.19 17:56

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Работы по строительству юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить в 2021 году, сообщил журналистам в среду заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Строительство участка и расположенных на нем станций идет по графику. Мы планируем его запустить уже в 2021 году", - отметил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что ввод юго-западного участка БКЛ улучшит транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин дал старт тоннелепроходческому щиту на юго-западном участке БКЛ между станциями "Аминьевское шоссе" и "Проспект Вернадского".

Юго-западный участок Большого кольца метро включает в себя четыре станции: "Проспект Вернадского", "Мичуринский Проспект", "Аминьевское шоссе" и "Давыдково". Часть этого сектора со станциями "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект" и "Аминьевское шоссе" возводится силами китайского подрядчика CRCC (China Railway Construction Corporation).