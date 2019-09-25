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25.09.19 22:37

Более 45 человек обратились к медикам после аварийной посадки лайнера в Барнауле

© РИА Новости. Максим Блинов
25 сентября. Interfax-Russia.ru - В результате аварийной посадки "Boeing 767-300" в аэропорту Барнаула за медицинской помощью обратились 46 человек, у 23 из них диагностированы легкие травмы, сообщили в МЧС.

"К настоящему моменту серьезно пострадавших нет, 46 человек обратились за помощью, у 23 диагностированы легкие травмы", - сказали в пресс-центре главного управления МЧС РФ по региону.

По данным осведомленного источника, помощь медиков потребовалась 49 пассажирам, одна женщина была госпитализирована.

Ранее сообщалось о 23 пострадавших, пятеро из которых были госпитализированы.

В пресс-центре Министерства здравоохранения Алтайского края агентству "Интерфакс-Сибирь" также сообщали, что число пассажиров, которым понадобится медицинская помощь после жесткой посадки самолета, будет расти.

"Количество людей, обратившихся за помощью, будет расти. Это связано с тем, что после происшествия люди будут приходить в себя - кто-то подойдет к медикам измерить давление, кто-то будет консультироваться с психологами. Никто не получил серьезных травм, в основном у всех ушибы мягких тканей", - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что все, кто обратился за медпомощью - взрослые.

"У кого-то подвывихи, но опасаются, что перелом, поэтому будут проверять уже в медицинском учреждении, сделают снимки. Пока никто не госпитализирован. Несколько человек увезли в медучреждения для уточнения диагнозов. Возможно, их после осмотра отпустят домой", - подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщалось, в аэропорту имени Германа Титова в Барнауле совершил жесткую посадку самолет "Боинг 767-300", летевший из Камрани (Вьетнам) в Барнаул. Проведена эвакуация 334 пассажиров и 10 членов экипажа.

Для пассажиров рейса, планировавшегося к вылету из Барнаула в Камрань, авиакомпания направляет резервное воздушное судно, сказали в Azur Air.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре правительства региона со ссылкой на региональный Минтранс, никто из пассажиров и членов экипажа самолета, жестко приземлившегося в аэропорту Барнаула (Алтайский край), не получил тяжких травм.

"В 21:13 по местному времени в аэропорту Барнаула произошло ЧП: командир воздушного судна, летевшего чартерным рейсом "Барнаул-Камрань" при посадке после касания полосы сообщил о возможном возгорании шасси, диспетчер незамедлительно объявил тревогу. В 21:26 задымление было ликвидировано, в данный момент задействованы специалисты для выяснения причины задымления. На борту находился 344 человека, включая 10 членов экипажа. Тяжких телесных повреждений при этом никто из граждан не получил", - сказали в пресс-центре.

В пресс-центре утверждают, что все службы аэропорта сработали оперативно.

Окончательные причины происшествия устанавливаются: для этого сформирована комиссия из членов правительства региона и представителей силовых структур.

Между тем Главное управление МЧС по Алтайскому краю открыло "горячую линию" для помощи пострадавшим в результате жесткой посадки самолета в аэропорту Барнаула.

"Работает "телефон доверия" ГУ МЧС России по Алтайскому краю, тел. 8-(3852)-65-82-19. Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим будет организована работа "горячей линии" 8(385-2) 20-20-79", - сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

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