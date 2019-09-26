Более 50 человек обратились за медицинской помощью после жесткой посадки самолета в аэропорту Барнаула

26.09.19 09:09

© РИА Новости. Максим Блинов

26 сентября. Interfax-Russia.ru - В медсанчасть аэропорта Барнаула обратились 56 пассажиров самолета, совершившего жесткую посадку в аэропорту имени Германа Титова накануне, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"По последним данным, в медсанчасть аэропорта после инцидента обратились 56 человек, один из них госпитализирован в медучреждение", - сказали в пресс-центре.

Вечером 25 сентября в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку самолет "Боинг 767-300" авиакомпании Azur Air, прилетевший в Барнаул из Камрани (Вьетнам). На борту находились 344 человек, включая 10 членов экипажа.

Ранее сообщалось о 49 обратившихся за медицинской помощью пассажирах.