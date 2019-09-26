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26.09.19 07:00

Резервный борт вылетел из Барнаула в Камрань с задержкой на 7 часов из-за жестко севшего накануне самолета

© РИА Новости. Олег Золото
26 сентября. Interfax-Russia.ru - Резервный самолет с 336 пассажирами на борту вылетел из Барнаула в Камрань вместо жестко севшего накануне "Боинга", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"Самолет вылетел. На рейс зарегистрировано 336 человек плюс 5 детей до двух лет, а также 10 членов экипажа", - сказал собеседник агентства.

Из-за вчерашнего инцидента вылет в Камрань был задержан более чем на 7 часов - по расписанию самолет должен был отправиться сегодня в 2.25 местного (+4 Мск).

Утром резервный борт прибыл в Барнаул.

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