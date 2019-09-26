Первый ТЮЗ заработал в Крыму

26.09.19 07:59

Фото пресс-службы театра

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Театр юного зрителя (ТЮЗ) создан на базе детского театра "Золотой ключик", основанного в 1987 году в Евпатории режиссерами Олегом и Ниной Пермяковыми, сообщила пресс-служба ТЮЗа.

В состав труппы вошли ранее работавшие в "Золотом ключике" актеры и режиссеры, а также "новобранцы" - артисты из Симферополя, Казани, Тольятти, Таганрога, Саратова и других городов.

"6 октября артисты организуют творческий вечер "Жизнь замечательных людей" в рамках открытия первого в Крыму Театра юного зрителя", - говорится в пресс-релизе.

Основная сцена ТЮЗа "превратится" в театральную гримерку, актеры расскажут зрителям о личном, поделятся "профессиональными откровениями, открытиями и курьезными случаями". "В программу вечера также войдут вокальные номера и отрывки из спектаклей театра", - отмечается в сообщении.

Евпатория - курортный город на западе Крымского полуострова с населением более 100 тысяч человек - известен песчаными пляжами, санаториями и пансионатами для отдыха и лечения детей и подростков.