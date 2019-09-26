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26.09.19 07:59
Первый ТЮЗ заработал в Крыму
В состав труппы вошли ранее работавшие в "Золотом ключике" актеры и режиссеры, а также "новобранцы" - артисты из Симферополя, Казани, Тольятти, Таганрога, Саратова и других городов.
"6 октября артисты организуют творческий вечер "Жизнь замечательных людей" в рамках открытия первого в Крыму Театра юного зрителя", - говорится в пресс-релизе.
Основная сцена ТЮЗа "превратится" в театральную гримерку, актеры расскажут зрителям о личном, поделятся "профессиональными откровениями, открытиями и курьезными случаями". "В программу вечера также войдут вокальные номера и отрывки из спектаклей театра", - отмечается в сообщении.
Евпатория - курортный город на западе Крымского полуострова с населением более 100 тысяч человек - известен песчаными пляжами, санаториями и пансионатами для отдыха и лечения детей и подростков.
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