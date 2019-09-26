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26.09.19 08:03
Арт-слоны появились на набережной Алушты в преддверии первого в Крыму экофестиваля
"Это первый международный фестиваль в Крыму, где вопросы осознанного отношения к окружающей среде обсуждаются на языке современной культуры. Тема нынешнего года - Африка, ее флора, фауна и культура", - говорится в пресс-релизе.
Набережная Алушты на несколько дней превратится в творческую лабораторию, концертную площадку, карнавальную улицу, арт-галерею, лекторий и танцевальную студию.
Там уже установили арт-объекты на африканскую тему: "Деревянный слон" Николая Полисского, "СлоноЗИЛ" Антона Кочуркина, "Неоновый носорог" арт-группы Crocodile Рower. Накануне фестиваля на набережной появится еще ряд объектов и граффити.
Театры "Антикварный цирк", "Эскизы в пространстве" и проект "Картония" приготовили для гостей фестиваля спектакли, в основе которых "лежит тема защиты (и беззащитности) природы". Впервые в России будет показан спектакль "Парад влюбленных" парижского уличного французского театра Remue Menage.
"После представлений актеры объединятся с художниками, музыкантами и гостями фестиваля, чтобы устроить на набережной костюмированный карнавал, в шествии примут участие и огромные арт-объекты", - отмечают организаторы.
Будут открыты три эко-станции: Re-Pair - бесплатная мастерская по ремонту старых вещей, Re-Use - точка распространения многоразовых вещей вместо одноразовых, Re-Cycle - с подробной информаций о переработке мусора в Крыму в целом и в Алуште в частности.
"Мы надеемся, что мероприятие найдет отклик у горожан. Со временем "Алушта.Green" станет визитной карточкой города и привлечет дополнительный поток туристов", - отметил инициатор фестиваля, учредитель Благотворительного резервного фонда, бизнесмен Александр Лебедев.
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