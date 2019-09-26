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26.09.19 08:40
Саратовская область привлечет кредиты Сбербанка на 1,25 млрд руб
Сбербанк стал победителем трех аукционов регионального Минфина - по привлечению двух кредитных линий с лимитом 500 млн рублей каждая и одной с лимитом 251 млн 574,44 тыс. рублей. Все кредиты привлекаются на 2 года, начальная процентная ставка на аукционах была установлена в размере 8% годовых.
В аукционах также принимал участие банк "Открытие".
На сайте Минфина Саратовской области сообщается, что по итогам конкурентной процедуры ставки по этим кредитам составили 7,31% и 7,32% годовых.
"Кредитные средства планируется направить на погашение реструктурированной в 2017 году задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета в сумме 1,252 млрд рублей со сроками погашения до 29 ноября 2019 года. Объем государственного долга региона не изменится и составит 47,958 млрд рублей", - сообщается на сайте Минфина региона.
Бюджет Саратовской области на 2019 год утвержден с доходами 97,852 млрд рублей, расходами - 102,121 млрд рублей, дефицитом - 4,269 млрд рублей, или 4,2% расходов.
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