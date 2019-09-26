Саратовская область привлечет кредиты Сбербанка на 1,25 млрд руб

26.09.19 08:40

© РИА Новости. Владимир Трефилов

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Министерство финансов Саратовской области привлечет в Сбербанке России кредитные линии с совокупным лимитом 1,252 млрд рублей, следует из аукционной документации, размещенной в системе "СПАРК-Маркетинг".

Сбербанк стал победителем трех аукционов регионального Минфина - по привлечению двух кредитных линий с лимитом 500 млн рублей каждая и одной с лимитом 251 млн 574,44 тыс. рублей. Все кредиты привлекаются на 2 года, начальная процентная ставка на аукционах была установлена в размере 8% годовых.

В аукционах также принимал участие банк "Открытие".

На сайте Минфина Саратовской области сообщается, что по итогам конкурентной процедуры ставки по этим кредитам составили 7,31% и 7,32% годовых.

"Кредитные средства планируется направить на погашение реструктурированной в 2017 году задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета в сумме 1,252 млрд рублей со сроками погашения до 29 ноября 2019 года. Объем государственного долга региона не изменится и составит 47,958 млрд рублей", - сообщается на сайте Минфина региона.

Бюджет Саратовской области на 2019 год утвержден с доходами 97,852 млрд рублей, расходами - 102,121 млрд рублей, дефицитом - 4,269 млрд рублей, или 4,2% расходов.