ГТЛК ищет поставщика 50 троллейбусов для Севастополя за 781 млн рублей

26.09.19 08:50

© РИА Новости. Константин Чалабов

26 сентября. Interfax-Russia.ru - ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) объявило открытый конкурс на поставку 50-ти троллейбусов в Севастополь, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 781,25 млн рублей с учетом НДС 20%.

Заявки на участие в тендере принимаются до 14 октября, итоги закупки планируется подвести 21 октября.

Длина кузова троллейбусов не должна превышать 13,5 м. Машины с асинхронным двигателем будут ходить на городских линиях в Севастополе.

"Сроки поставки товара - не позднее 30 июня 2020 года", - говорится в материалах конкурса.

Поставка троллейбусов осуществляется в рамках "Программы некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта на территориях республики Крым и Севастополя", утвержденной правительством России в декабре 2014 года.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.